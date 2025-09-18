Chi è Margherita Ciarletta la 94enne italiana di cui parlano i giornali di tutto il mondo

Margherita Ciarletta ha 94 anni ed è l'ultimo legame ancora in vita con la storia del borgo di Scanno. Indossa l'abito tradizionale della sua città tutti i giorni dal 1949 e ora è l'unica a farlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Margherita Ciarletta, la 94enne italiana di cui parlano i giornali di tutto il mondo - Scanno è uno dei borghi più belli d'Italia, si trova all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo e offre la possibilità di svolgere numerose attività outdoor, ma è soprattutto famoso per essere un ... Come scrive fanpage.it