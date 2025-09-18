Chi è Laura Villars la pilota che a 28 anni può diventare la prima presidente donna della FIA
Laura Villars è candidata alla presidenza della FIA in vista delle prossime elezioni del 12 dicembre 2025. Pilota svizzera a 28 anni ha già le idee ben chiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
