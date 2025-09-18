Chi è la favorita per la vittoria della Champions League? Ecco cosa ne pensa Viviano

Chi vincerà la Champions League 2025-26? A rispondere a questa domanda ci ha provato il nostro Emiliano Viviano: ecco il suo parere In questa settimana è tornata la tanto amata Champions League e i risultati ottenuti fin qui dalle italiane sono stati variegati. La Juventus ha pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund in una partita pirotecnica, l’Inter ha battuto agevolmente l’Ajax per 2-0 in trasferta e l’Atalanta ha subito una sonora sconfitta per 4 a 0 al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain. Emiliano Viviano in diretta su TvPlay (Screen diretta) – TvPlay.it Stasera toccherà al Napoli di Antonio Conte che affronterà il Manchester City di Guardiola all’Etihad Stadium. 🔗 Leggi su Tvplay.it

