“Penso che siete venuti tutti a conoscenza di quello che è successo, il mio Napolitano Store è su tutti i giornali”. In un video su TikTok, la piattaforma che lo ha reso popolare, Angelo Napolitano ha commentato i controlli e il sequestro di beni per quasi sei milioni di euro disposti nei suoi confronti dalla Guardia di finanza, nell’ambito di un’indagine della procura di Nola per fatture false e maxi evasione Iva. L’imprenditore campano, 47 anni, gestisce due punti vendita di smartphone ed elettrodomestici a Napoli e Casalnuovo, ed è seguito da oltre 415mila follower sui social. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Chi è Angelo Napolitano, dagli store di telefonia ai problemi con la finanza