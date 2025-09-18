Chi è Angelo Napolitano dagli store di telefonia ai problemi con la finanza
“Penso che siete venuti tutti a conoscenza di quello che è successo, il mio Napolitano Store è su tutti i giornali”. In un video su TikTok, la piattaforma che lo ha reso popolare, Angelo Napolitano ha commentato i controlli e il sequestro di beni per quasi sei milioni di euro disposti nei suoi confronti dalla Guardia di finanza, nell’ambito di un’indagine della procura di Nola per fatture false e maxi evasione Iva. L’imprenditore campano, 47 anni, gestisce due punti vendita di smartphone ed elettrodomestici a Napoli e Casalnuovo, ed è seguito da oltre 415mila follower sui social. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: angelo - napolitano
Da Tiktok alle Elezioni in Campania: cosa accadrebbe se Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano si candidassero davvero?
Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano al Consiglio Regionale: bufera istituzionale sui TikToker
Angelo Napolitano, sequestrati 6 milioni di euro all'imprenditore tiktoker: fatture false ed evasione dell'Iva
Sequestro milionario per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo: accusa è evasione fiscale #napoli #tiktoker #angelonapolitano #18settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/sequestro-angelo-napolitano-tiktoker-evasione_103639467- - X Vai su X
Festival del peperoncino Preparazione degli gnoccoli #gnoccoli Angelo Napolitano Vincenzo Grisolia #rcvideoeventi - facebook.com Vai su Facebook
Sinner multimilionario, stipendi bassi per chi è fuori dalla top 100. Travaglia: «A fine anno mi restano 30 mila euro, spese a carico...; Vuole sporcare anche l’Irpinia: Napolitano Store cerca un negozio a “Torretta” di Mercogliano; Consiglio regionale sul set di TikTok con Rita De Crescenzo e Napolitano store: il caso Di Fenza scatena la bufera.
Chi è Angelo Napolitano, il tiktoker dei cellulari a prezzi stracciati: “Sapevo dell’indagine, dimostrerò mia regolarità” - Questa mattina, il sequestro da 5 milioni di euro: false fatture, vendita in nero e frode sull’Iva. Secondo fanpage.it
Chi è Angelo Napolitano, dagli store di telefonia a TikTok: con Rita De Crescenzo è stato in Consiglio Regionale (causando l'espulsione di Di Fenza) - «Penso che siete venuti tutti a conoscenza di quello che è successo, il mio Napolitano Store è su tutti i giornali» a parlare, attraverso un video TikTok è ... Riporta ilmessaggero.it