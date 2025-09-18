Chi è Angelo il tiktoker Napolitano Store nel mirino della guardia di finanza | maxi sequestro da quasi sei milioni di euro

Angelo Napolitano, noto sui social media come Napolitano Store, è finito nel mirino di guardia di finanza e Procura. È scattato un sequestro di quasi sei milioni di euro. I continui video promozionali, i forti sconti, gli annunci di nuove aperture. Poi, l’8 agosto scorso, le immagini girate all’interno del Consiglio regionale della Campania che hanno scatenato la bufera. (SOCIAL FOTO) – Notizie.com Il tutto condito dalla risata, un marchio di fabbrica. E dalla simpatia di commerciante navigato che in breve tempo gli hanno consentito di raggiungere la ragguardevole cifra di oltre 415mila follower sul solo TikTok. 🔗 Leggi su Notizie.com

