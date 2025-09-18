Chi è Andrea Lo Cicero tra la finta aggressione - da cui è uscito pulito dopo anni di processi - il rugby e la passione per i fornelli

Dalle vittorie sul campo da rugby alle sfide in cucina e in televisione, Andrea Lo Cicero è un uomo dalle molte passioni. Tra sport e giardinaggio, il suo percorso è ricco di traguardi, trasformazioni e momenti discussi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Chi è Andrea Lo Cicero, tra la finta aggressione - da cui è uscito pulito dopo anni di processi - il rugby e la passione per i fornelli

In questa notizia si parla di: andrea - cicero

Giovedì 25 settembre, ore 12:30 – Bia Theatre, Piazza Santuario Torna sul palco del Cous Cous Fest Andrea Lo Cicero con il piatto “Cous cous cunzato del buon vivere”: cous cous Senatore Cappelli con capperi, alici, caciocavallo e fichi Acquista qui il tu - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Lo Cicero, chi è l’ex rugbista e perché viene soprannominato “Barone”/ La carriera tra sport e tv - Una lunga carriera nel rugby professionistico, tra successi e traguardi raggiunti, e una grande ventata di popolarità televisiva arrivata soprattutto negli ultimi anni. Da ilsussidiario.net

Andrea Lo Cicero: «Dopo l'addio al rugby ho avuto la depressione. L'uomo che ha sparato alla mia asina? Poteva ucciderci tutti» - Andrea Lo Cicero, ex pilone della nazionale di rugby, ha raccontato delle sue difficoltà dopo il ritiro, tra cui la lotta contro la depressione. Si legge su leggo.it