Chi beve vino non deve sentirsi giudicato | noi siamo per l’abbinamento libero La ricetta anticrisi di Emiliano De Venuti ceo di Vinòforum

L'edizione 2025 si è appena chiusa con 80mila presenze e il cantiere è già aperto per l'edizione 2026 con un obiettivo: "Diventare un hub commerciale e mediatico del mondo enogastronomico su Roma". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Chi beve vino non deve sentirsi giudicato: noi siamo per l'abbinamento libero". La ricetta anticrisi di Emiliano De Venuti, ceo di Vinòforum

