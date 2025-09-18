Chi affronterà l’Italia agli ottavi dei Mondiali di volley? Un bomber di origini russe un’icona in regia e tanta Superlega
L’Italia ha dovuto sudare per meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, ma dopo il ko rimediato al tie-break contro il Belgio è riuscita a emergere e ha avuto la meglio sull’Ucraina con un secco 3-0 nella sfida da dentro o fuori. Ora la nostra Nazionale non può più sbagliare a Manila se vorrà farsi strada in questa rassegna iridata, con la consapevolezza che il cammino all’orizzonte non sarà impossibile, almeno per i primi due turni della fase a eliminazione diretta. I Campioni del Mondo in carica affronteranno l’Argentina agli ottavi di finale, l’appuntamento è per domenica 21 settembre (ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it
