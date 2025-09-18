Cheap | nelle strade di Bologna il messaggio di fiducia nell' utopia

Bolognatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sol dell'avvenire è fluo, Putin sventola bandiere arcobaleno, la guerra è ripudiata, il fascismo è abolito, una serie di tarocchi annuncia il crollo dell'impero, il futuro è femminista e la famiglia tradizionale coincide con un threesome fluido. La Palestina è libera. Sono alcune delle visioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

cheap strade bologna messaggioBologna, i manifesti di "Trust Utopia" invadono le strade: da Trump dietro le sbarre a Putin sostenitore dei diritti Lgbtq+ - Donald Trump dietro alle sbarre, Vladimir Putin mano nella mano con una persona con lo sfondo della bandiera Lgbt, la Monnalisa che mostra un'anguria davanti al suo enigmatico sorriso e sotto la scrit ... Si legge su tg.la7.it

Bologna, poster contro la guerra invadono la città: è la Call For Artists 2024 di Cheap - Per il 2024, CHEAP ha deciso di raccogliere letteralmente da mezzo mondo manifesti contro la guerra, un tema che al collettivo bolognese è sembrato inevitabile: negli ultimi 4 anni il numero di ... Lo riporta tg24.sky.it

