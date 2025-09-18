Che succede ad Affari Tuoi? In studio risuona la sigla de La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino reagisce così

Gag spontanea o siparietto sapientemente organizzato perché ‘è cosa buona ridere delle sconfitte’? Chissà. Fatto sta che durante la puntata di Affari Tuoi del 17 settembre, a un certo punto è risuonata la sigla de La Ruota della Fortuna, il diretto competitore di Canale5 che vince all’auditel. Stefano De Martino, conduttore (che sa bene quello che fa) del game show di RaiUno, ha sentito risuonare la classica sigla del programma condotto da Gerry Scotti ed è scoppiato a ridere, per poi chiamare ‘Il dottore’ e dirgli un chiaro “lei è un cretino”. E non è mancato “un saluto ai nostri dirimpettai”, vale a dire proprio allo zio Gerry. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

