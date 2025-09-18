Che fine ha fatto lo studio del Doj sugli omicidi di estrema destra in America

Pochi giorni dopo l’omicidio del fondatore di Turning Point USA, Charlie Kirk, il dipartimento di Giustizia (Doj) degli Stati Uniti ha rimosso dal suo sito il rapporto "Cosa ci dice la ricerca del Nij sul terrorismo interno”, che dimostrava, nel gennaio 2024, che " l'estremismo violento militante, nazionalista e suprematista bianco è aumentato negli Stati Uniti. Dal 1990, gli estremisti di destra hanno commesso molti più omicidi motivati ideologicamente rispetto agli estremisti di sinistra o islamici radicali, inclusi 227 eventi che hanno causato più di 520 vittime. Nello stesso periodo, gli estremisti di sinistra hanno commesso 42 attacchi motivati ideologicamente che hanno causato 78 vittime”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Che fine ha fatto lo studio del Doj sugli omicidi di estrema destra in America

