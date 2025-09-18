Che differenza c'è tra colonia oasi felina e gattile | accoglienza e gestione dei gatti liberi

In Italia i gatti liberi sono gestiti attraverso colonie, gattili e oasi feline, ma le strutture non sono uniformemente diffuse sul territorio. Le colonie garantiscono libertà, i gattili puntano all’adozione, mentre le oasi offrono un rifugio intermedio per i gatti non adottabili ma amanti della libertà. Conosciamo meglio queste realtà. 🔗 Leggi su Fanpage.it