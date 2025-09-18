Chat Control l’Europa a un bivio sul regolamento che divide tra sicurezza e privacy

Dal 2022 il progetto di legge più discusso di Bruxelles è la bozza che prevede lo screening automatico dei messaggi privati su Whatsapp & co. per contrastare gli abusi online. Dopo anni di rinvii e negoziati, il provvedimento arriva ora al voto decisivo dei Paesi membri.. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Chat control, l’algoritmo che scansiona i messaggi dei cittadini: l’Ue rilancia la proposta su input della Danimarca

L'Unione Europea va alla conta sul discusso provvedimento "Chat Control"

Chat Control, Camilla Brossa: "Ue vuole approvare legge entro ottobre per controllare chat private, non è una puntata di Black Mirror" - VIDEO

Chat control, l’allarme delle piattaforme digitali: “Un varco nella sicurezza per governi invasivi e criminali informatici. L’Ue si fermi” - Molti lo davano per morto, dopo le elezioni di giugno, invece il regolamento europeo per sorvegliare ogni comunicazione in chat è vivo e vegeto. Riporta ilfattoquotidiano.it

Chat Control, l’Europa prepara il ‘Grande Fratello digitale’ che controllerà le chat - Dal 1° luglio 2025, con la Danimarca alla guida del Consiglio dell’Unione Europea, il contestato disegno di legge noto come Chat Control è tornato nell’agenda politica europea. Lo riporta ligurianotizie.it

