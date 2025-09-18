Charlie omofobo e razzista? Tutto inventato

Da Saviano a Odifreddi passando per la Costamagna, chi infanga il pasionario trumpiano, da morto, lo ignorava da vivo. E oggi cita frasi mai pronunciate dal giovane freddato durante un comizio. Basta bufale: Kirk non odiava le donne, i neri e gli omosessuali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Charlie omofobo e razzista? Tutto inventato

In questa notizia si parla di: charlie - omofobo

Charlie Kirk, un omofobo? Ecco quando in una conferenza zittì un ragazzo che sosteneva di voler escludere gli omosessuali dal movimento conservatore #CharlieKirk - X Vai su X

Charlie Kirk è morto. È morto per aver espresso un’idea. Nessuna idea, nessuna divergenza politica può mai giustificare la morte di un uomo. Basta marchiare chiunque la pensi diversamente con un’etichetta: “razzista”, “negazionista”, “omofobo”, “no vax”, “fa Vai su Facebook

Falsa propaganda e verità su Charlie Kirk; Il fuoco che aveva acceso Charlie Kirk non era certo quello della violenza, ma di ideali, di democrazia, di libertà. Noi siamo con quel fuoco.; Tutte le bufale su Kirk: nessuna delle citazioni ‘razziste’ circolate è vera.

Tutte le menzogne su Kirk: nessuna delle frasi discriminatorie è reale - A quasi una settimana dall’assassinio del 31enne Charlie Kirk, attivista e volto di spicco della destra americana, il dibattito pubblico si ... Riporta iltempo.it