Charlie Kirk rafforzata la protezione per Tajani e Salvini dopo l’omicidio dell’attivista Inalterata la scorta di Meloni | Già ai massimi livelli

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk sono stati rafforzati gli apparati di protezione per i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, mentre quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe rimasta invariata. La decisione arriva in seguito alla circolare del Viminale emanata venerdì 12 settembre. Una misura che mirerebbe a proteggere i tre esponenti politici da eventuali attacchi terroristici, come quello che ha coinvolto l’attivista conservatore americano morto a seguito di una sparatoria il 10 settembre scorso. La tutela per i due vertici del governo sarà aumentata, in base a quanto scrive il Messaggero, al livello eccezionale. 🔗 Leggi su Open.online

Venerdì il Jimmy Kimmel Live sarà sostituito da uno speciale tributo a Charlie Kirk sulle emittenti affiliate alla ABC. L'azienda ha chiesto a Kimmel di scusarsi con la famiglia di Kirk e di inviare "una donazione personale significativa" a loro e a Turning Point US - X Vai su X

Ad Ancona, Matteo Salvini ha chiesto un minuto di silenzio per Charlie Kirk. Perché odio e rancore non cancellano idee e coraggio: ci rendono solo più determinati a difendere valori e libertà. - facebook.com Vai su Facebook

