Charlie Kirk rafforzata la protezione per Meloni Tajani e Salvini dopo l’omicidio dell’attivista politico

Open.online | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk sono stati rafforzati gli apparati di protezione per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. La decisione arriva in seguito alla circolare del Viminale emanata venerdì 12 settembre. Una misura che mirerebbe a proteggere i tre esponenti politici da eventuali attacchi terroristici, come quello che ha coinvolto l’attivista conservatore americano morto a seguito di una sparatoria il 10 settembre scorso. La tutela per i tre vertici del governo sarà aumentata, in base a quanto scrive il Messaggero, al livello eccezionale. 🔗 Leggi su Open.online

charlie - kirk

