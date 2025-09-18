Charlie Kirk la bufala di Tyler Robison con la maglietta MAGA

Circola una foto che vede ritratto Tyler Robison, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk, con addosso la tipica maglietta rossa MAGA con la scritta “TRUMP”. Secondo coloro che la condividono, questa proverebbe un sostegno da parte di Robison alle politiche dell’attuale presidente americano. In realtà, si tratta di un’immagine modificata digitalmente. Per chi ha fretta. Non c’è alcun riscontro sui media riguardo la presunta foto con la maglietta MAGA.. La foto è stata modificata digitalmente.. Nella versione autentica Robison indossa una maglietta neutra, senza riferimenti politici.. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: charlie - kirk

Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer

Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana

Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer

Dopo che il conduttore ha avanzato il dubbio che i repubblicani potessero sfruttare politicamente la morte dell’attivista Charlie Kirk, la rete ABC ha deciso di sospendere dall'oggi al domani il programma - X Vai su X

Sky tg24. . Il sospettato dell'assassinio di Charlie Kirk, il 22enne Tyler Robinson, è comparso per la prima volta in tribunale tramite collegamento video dal carcere - facebook.com Vai su Facebook

Charlie Kirk, la bufala di Tyler Robison con la maglietta MAGA; Pena di morte per il killer di Charlie Kirk? Ecco in quali Stati Usa viene ancora applicata e per cosa; Charlie Kirk, Fbi vuole scoprire se Tyler Robinson aveva dei complici. La vedova dell’attivista: “Non lascerò che l’eredità di mio marito muoia”.

Tyler Robinson, cosa è emerso sul movente dell'assassino di Charlie Kirk (che ora rischia la pena di morte) - Le autorità statunitensi hanno annunciato le accuse nei confronti di Tyler Robinson, presentando una serie di messaggi che rivelano nuovi dettagli ... Come scrive wired.it

Sette capi di accusa contro Tyler Robinson per l'omicidio di Charlie Kirk. Verrà richiesta la pena di morte - Il presunto killer avrebbe pianificato l'uccisione da una settimana e avrebbe confessato il fatto ai genitori e al compagno di stanza. Riporta huffingtonpost.it