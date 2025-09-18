Charlie Kirk la bufala dello zio di Tyler Robinson e gli Azov in Ucraina

Secondo quanto sostenuto sui social, Tyler Robinson, l’assassino di Charlie Kirk, avrebbe uno zio coinvolto con il battaglione ucraino Azov. A sostegno, circola lo screenshot di un post LinkedIn e una presunta parentela con Mike Robinson, ex direttore di “Radio Ucraina Libera”. Ma la storia non regge e chi sta diffondendo tale narrazione potrebbe rischiare problemi legali. Per chi ha fretta. La narrazione è stata diffusa soprattutto dall’account di disinformazione “Lord Bebo” su X.. Le presunte prove sono un post LinkedIn reale di Mike Robinson, usato però in modo fuorviante, e un riferimento a uno “zio Mikey” che non coincide con lui. 🔗 Leggi su Open.online