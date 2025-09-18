Charlie Kirk la bufala dello zio di Tyler Robinson e gli Azov in Ucraina
Secondo quanto sostenuto sui social, Tyler Robinson, l’assassino di Charlie Kirk, avrebbe uno zio coinvolto con il battaglione ucraino Azov. A sostegno, circola lo screenshot di un post LinkedIn e una presunta parentela con Mike Robinson, ex direttore di “Radio Ucraina Libera”. Ma la storia non regge e chi sta diffondendo tale narrazione potrebbe rischiare problemi legali. Per chi ha fretta. La narrazione è stata diffusa soprattutto dall’account di disinformazione “Lord Bebo” su X.. Le presunte prove sono un post LinkedIn reale di Mike Robinson, usato però in modo fuorviante, e un riferimento a uno “zio Mikey” che non coincide con lui. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Jimmy Kimmel sospeso dalla Abc: «Commenti su Charlie Kirk offensivi e disgustosi in un momento critico». Trump: «Ottime notizie» https://trib.al/vwwtJ7x - X Vai su X
Sky tg24. . Il sospettato dell'assassinio di Charlie Kirk, il 22enne Tyler Robinson, è comparso per la prima volta in tribunale tramite collegamento video dal carcere - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Charlie Kirk: i commenti violenti sui social, le bufale riprese dall'IA, l'odio politico - L'uccisione dell'attivista 31enne è una tragedia che ha riacceso i riflettori sulle aggressioni di matrice politica. Secondo msn.com
Caso Kirk, il padre, lo zio: così la famiglia ha spinto Tyler a confessare - L’unico elemento certo sembra essere il ruolo del padre Matt, che lo ha spinto a consegnarsi alle forze dell’ordine ... Si legge su msn.com