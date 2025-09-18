Charles Leclerc è cauto in vista di Baku | Saremo dietro a McLaren e Red Bull Proverò a ripetermi su una pista che amo

Charles Leclerc non si sbilancia in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota del team Ferrari proverà a invertire un trend quanto mai particolare sulla pista azera, nella quale ha centrato quattro pole position (contando anche quella della Sprint Race) senza mai poter salire poi sul gradino più alto del podio. Il pilota monegasco proverà nuovamente a spingere la sua SF-25 oltre i propri evidenti limiti sulla pista posizionata sulle sponde del Mar Caspio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc è cauto in vista di Baku: “Saremo dietro a McLaren e Red Bull. Proverò a ripetermi su una pista che amo”

In questa notizia si parla di: charles - leclerc

F1, Charles Leclerc: “Il nostro obiettivo è fare dei passi in avanti. Le macchine del 2026? Non così divertenti da guidare…”

Charles Leclerc non farà le FP1 oggi in Austria: chi è Dino Beganovic, il pilota che lo sostituisce

F1, Charles Leclerc: “Non ho ancora il feeling con la vettura, dobbiamo migliorare sul passo”

Ferrari 2026: Charles Leclerc lancia l’ULTIMATUM per il titolo mondiale! - facebook.com Vai su Facebook

Charles Leclerc in Maranello today - X Vai su X

Charles Leclerc, il predestinato, fa la storia vincendo il Gran Premio di Monza - E incarna sempre più con emozione il volto nuovo di Ferrari, in pista così come sui set di moda e sui social Charles Leclerc - Si legge su vogue.it

Charles Leclerc, il miraggio delle pole e l’inganno dei numeri - È la statistica che da anni viene sbattuta in faccia a Charles Leclerc, come se ... Da msn.com