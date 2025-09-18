Charlene di Monaco principessa in bianco | l'abito di tulle costa quasi 3mila euro

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ha chiuso l'estate Charlene di Monaco? In total white, per la precisione con un look di tulle iper griffato: ecco quanto vale l'abito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: charlene - monaco

Charlène di Monaco sta scrivendo un nuovo capitolo del libro del suo stile? Ecco come la principessa monegasca sta adottando un look patinato, dopo anni di scelte di moda decisamente più audaci

Alberto di Monaco parte per il Giappone ma lascia a casa Charlene e i gemelli

14 anni fa il royal wedding di Charlene e Alberto di Monaco. E quella chiacchierata fuga della principessa…

Charlene di Monaco principessa in bianco: l’abito di tulle costa quasi 3mila euro; Charlene di Monaco eterea con l’abito in sangallo, la Principessina la copia; Il total red di Charlène di Monaco, le trasparenze di Lauren Sanchez e il fresco abito bianco di Naomi Campbell: la sfilata al Gran Premio è servita.

charlene monaco principessa biancoCharlene di Monaco principessa in bianco: l’abito di tulle costa quasi 3mila euro - In total white, per la precisione con un look di tulle iper griffato: ecco quanto vale l'abito ... Riporta fanpage.it

charlene monaco principessa biancoL'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco, la principessa indossa l'abito bianco, ma per giocare a golf - La moglie del principe Alberto di Monaco stravolge le regole, dimostrando che anche sul campo erboso si può osare l'abito bianco ... Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Charlene Monaco Principessa Bianco