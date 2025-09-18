Champions Manchester City-Napoli 2-0
22.53 Amaro ritorno in Champions del Napoli, battuto 2-0 a Manchester dal City. Partenopei di Conte in 10 per oltre 70'. Il Napoli inizia bene. Donnarumma salva su Beukema.Poi dal 21' azzurri in dieci per l'espulsione di capitan Di Lorenzo. Fuori tra gli applausi il grande ex De Bruyne,al suo posto Conte mette Olivera Assedio City, ma Milinkovic-Savic para tutto, anche con l'aiuto sulla linea di Politano. Haaland la sblocca nella ripresa con una 'palombella' di testa su assist di Foden ( 56'). Raddoppia Doku, dopo uno splendido slalom in area (65'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
