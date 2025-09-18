Champions League Manna da sogno | Un gruppo che ha valori poi il retroscena sulla trattativa De Bruyne

Champions League, Manchester City-Napoli: arrivano le parole di Giovanni Manna ai microfoni di Sky Sport. Il ritorno del Napoli in Champions League riparte da Manchester con i partenopei impegnati all'Etihad Stadium nella prima giornata della League Phase della massima competizione europea. I ragazzi di Antonio Conte dovranno mettere in campo tutte le proprie energie per provare a superare la squadra di Pep Guardiola. Nel pre partita, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Manna sicuro: "Hojlund? Dire che è pronto è riduttivo". Sulla scelta di mister Conte rispetto al portiere: " Milinkovic-Savic? Abbiamo preso lui che ha caratteristiche specifiche.

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Manna: Stiamo lottando per un sogno. Ma il Napoli deve viverlo senza pressione; Gyökeres, il bomber che fa sognare Napoli; Il Napoli da sogno della prossima stagione: la formazione ideale per Conte con vista Champions.

Napoli, Manna e l'arrivo di De Bruyne: "Ci ha sempre trasmesso la sua voglia di calcio" - Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista del match di Champions League contro il Manchester City. tuttomercatoweb.com scrive

Il Mattino: "Champions, l'oro del Napoli. Il sogno è la semifinale che vale 100 mln" - Il Napoli campione d'Italia chiude il quadro della prima giornata della fase campionato di Champions League, scendendo in campo eccezionalmente di giovedì. Lo riporta tuttonapoli.net