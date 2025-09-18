Champions League Manchester City-Napoli – Diretta

(Adnkronos) – Esordio in Champions League per il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, giovedì 18 settembre, il Manchester City all'Etihad Stadium nella prima giornata della massima competizione europea. Kevin De Bruyne torna in quello che è stato il suo stadio per 10 anni e Antonio Conte sfida Pep Guardiola per cercare il primo trionfo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

