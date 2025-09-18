Champions League Manchester City-Napoli 2-0
Il Manchester City ha battuto per 2-0 il Napoli all’Etihad Stadium di Manchester nella gara valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Rete di Haaland al 56? di testa su assist di Foden e raddoppio di Doku al 65? Al 21? Napoli in 10 per l’espulsione Di Lorenzo per fallo da ultimo uomo. Conte, per dare più equilibrio alla squadra, ha fatto uscire al 26? De Bruyne, l’ex del City e uomo più atteso della serata, inserendo Olivera. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
