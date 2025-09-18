Champions League Manchester City-Napoli 2-0 | Haaland e Doku stendono gli azzurri
Manchester (Inghilterra), 18 settembre 2025 - Dopo un anno di assenza il Napoli torna in Champions League ma il 'bentornato' è tutt'altro che soft: la gara dell' Etihad Stadum si presenta già ostica, ma diventa un Everest da scalare per gli azzurri quando a meno di metà del primo tempo Di Lorenzo atterra Haaland, lanciato a rete da Foden in una voragine della difesa ospite. L'on field review dell'arbitro decreta l'espulsione del capitano e, di fatto, il match del Napoli finisce lì, così come finisce il ritorno 'a casa' di De Bruyne, il sacrificato di Conte nell'occasione. Eppure, il muro azzurro, retto da un grande Milinkovic-Savic, regge fino al 56', quando Haaland (servito da uno strepitoso lob di Foden ) lo buca prima del raddoppio firmato da Doku, i due spauracchi della vigilia che si confermano tali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
champions - league
