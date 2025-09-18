Champions League l’Inter festeggia grazie a Thuram | Ajax battuto per 2-0
Champions League, esordio da sogno per l’Inter di Chivu: Thuram ferma l’avanzata dell’Ajax. Come una fenice, all’esordio in Champions League l’ Inter spazza i fantasmi della sconfitta contro la Juventus in Campionato e si riscopre. I ragazzi di Cristian Chivu iniziano nel miglior modo possibile l’avventura nell’Europa dei grandi e, senza subire gol, riescono a piegare l’Ajax di John Heitinga per 2-0. Protagonista assoluto del match è Marcus Thuram, che già in occasione del Derby d’Italia aveva continuato a dare prova delle sue qualità incredibili. E di come, in fondo, sia sempre più imprescindibile per questa squadra. 🔗 Leggi su Sportface.it
Riepilogo Champions League: l'Inter vince ad Amsterdam, troppo Paris per l'Atalanta - I nerazzurri battono l'Ajax con una doppietta di Marcus Thuram, mentre la Dea viene travolta dal PSG al Parco dei Principi. Secondo it.uefa.com
