Champions League la classifica delle italiane dopo la prima giornata | l?unica vittoria è dell?Inter
Si è conclusa la prima giornata della Champions League. Il bilancio per le italiane è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Soltanto l?Inter è riuscita a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Champions League, l’Inter vince 2-0 contro l’Ajax. Il Psg batte l’Atalanta 4-0. VIDEO; Champions League: risultati e marcatori della 1ª giornata; Champions: Atalanta e Napoli con il Chelsea, la Juve con il Real Madrid e l’Inter con il Liverpool.
