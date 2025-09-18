Champions League Inter nerazzurri unica italiana vincere nel 1° turno della League Phase | la classifica aggiornata
dopo la prima giornata. Si è concluso il programma della prima giornata di Champions League 202526, con i club italiani che hanno alternato fortune. L’unica vittoria italiana è arrivata dall’ Inter, che ha battuto l’ Ajax 2-0 in trasferta, con una doppietta di Marcus Thuram. La squadra di Cristian Chivu ha così dato un segnale positivo dopo un inizio difficile in campionato. La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Borussia Dortmund, con un punto che non basta a consolidare le sue ambizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: champions - league
Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Champions League. Il Napoli finisce subito in 10, prova a resistere ma il Manchester City vince 2-0 https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-6920fec7 - facebook.com Vai su Facebook
Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X
Via alla Champions League nerazzurra: tutto su Ajax-Inter; Inter, ottimo esordio in Champions contro l'Ajax: Thuram super e Sommer. Rivivi la diretta; Champions League, Ajax-Inter 0-2: Thuram firma la doppietta e lancia i nerazzurri.
Champions League, è 'festa' Inter con l'Ajax 2 a 0. L'Atalanta affonda a Parigi con il Psg 4 a 0 - 4, vincono in trasferta i nerazzurri di Milano contro il club olandese. msn.com scrive
Champions League, la cronaca di Ajax-Inter 0-2 e PSG-Atalanta 4-0 - Atalanta, segui la Champions League in tempo reale con la cronaca testuale di calciomercato. Come scrive calciomercato.it