dopo la prima giornata. Si è concluso il programma della prima giornata di Champions League 202526, con i club italiani che hanno alternato fortune. L’unica vittoria italiana è arrivata dall’ Inter, che ha battuto l’ Ajax 2-0 in trasferta, con una doppietta di Marcus Thuram. La squadra di Cristian Chivu ha così dato un segnale positivo dopo un inizio difficile in campionato. La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Borussia Dortmund, con un punto che non basta a consolidare le sue ambizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Champions League Inter, nerazzurri unica italiana vincere nel 1° turno della League Phase: la classifica aggiornata