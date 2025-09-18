Champions League il PSG surclassa l’Atalanta | a Parigi finisce 4-0

Esordio amarissimo per l’Atalanta in Champions League: al Parco dei Principi finisce 4-0, PSG incontenibile. L’Atalanta esordisce in Champions League nel segno del poker. Al contrario di quanto accaduto in Campionato contro il Lecce, in questo caso è proprio la Dea a subirlo, ad opera di uno straripante PSG. La squadra francese, campionessa in carica della competizione, non si fa trovare impreparata e trafigge per 4-0 il gruppo guidato da Ivan Juric. Che ora fa ritorno a Bergamo per pensare alla trasferta col Torino ed archiviare questa prestazione negativa. Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos non perdonano l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sportface.it

Champions League: Ajax-Inter 0-2 e Paris SG-Atalanta 4-0. Giovedì Manchester City-Napoli

Juric: "Psg superiore all'Atalanta, ma ho visto tanti giocatori che hanno un livello da Champions" - Il commento dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta sul campo dei parigini: "La differenza è stata enorme" ... Come scrive tuttosport.com

