Champions League il PSG surclassa l’Atalanta | a Parigi finisce 4-0

18 set 2025

Esordio amarissimo per l’Atalanta in Champions League: al Parco dei Principi finisce 4-0, PSG incontenibile. L’Atalanta esordisce in Champions League nel segno del poker. Al contrario di quanto accaduto in Campionato contro il Lecce, in questo caso è proprio la Dea a subirlo, ad opera di uno straripante PSG. La squadra francese, campionessa in carica della competizione, non si fa trovare impreparata e trafigge per 4-0 il gruppo guidato da Ivan Juric. Che ora fa ritorno a Bergamo per pensare alla trasferta col Torino ed archiviare questa prestazione negativa. Marquinhos, Kvara, Mendes e Ramos non perdonano l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sportface.it

champions league psg surclassaJuric: "Psg superiore all'Atalanta, ma ho visto tanti giocatori che hanno un livello da Champions" - Il commento dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta sul campo dei parigini: "La differenza è stata enorme" ... Come scrive tuttosport.com

champions league psg surclassaChampions League, PSG devastante: Atalanta travolta 4-0 - I campioni d'Europa non fanno sconti alla Dea e vanno a segno con Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos ... Lo riporta ilgiorno.it

