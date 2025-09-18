Champions League il City batte il Napoli | record per Haaland amaro per gli Azzurri
Notte di Champions League dove il Manchester City vince in casa contro il Napoli rimasto in dieci. Di seguito la partita Tornano le notti di Champions League per il Napoli di Antonio Conte. La squadra Partenopea, a Manchester, sfiderà la squadra del Manchester City di Pep Guardiola. Il più atteso della partita è sicuramente Kevin De Bruyne. Per il centrocampista, che ha iniziato al meglio il campionato italiano, sarà una partita molto speciale. Ha indossato la maglia del Manchester City per dieci anni e oggi torna da rivale. Entrambe le squadre vogliono iniziare la prima di Champions League con una vittoria per questo motivo gli allenatori hanno scelto la miglior formazione. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: champions - league
Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Champions League. Il Napoli finisce subito in 10, prova a resistere ma il Manchester City vince 2-0 https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-6920fec7 - facebook.com Vai su Facebook
Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X
Manchester City-Napoli 2-0, risultato finale della partita di Champions: gol di Haaland e Doku, gli highlights; Premier League: il City torna terzo, manca un punto per la Champions; Nunes segna al 94': il City batte l'Aston Villa e vede la Champions!.
Champions League, il City batte 2-0 il Napoli di Conte - Con il Napoli si concludono le notti italiane di Champions. Segnala msn.com
Champions: Manchester City-Napoli 2-0 - 0) in una partita della prima giornata della fase campionato di Champions League. Si legge su lasicilia.it