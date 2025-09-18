Champions League il City batte il Napoli | record per Haaland amaro per gli Azzurri

Notte di Champions League dove il Manchester City vince in casa contro il Napoli rimasto in dieci. Di seguito la partita Tornano le notti di Champions League per il Napoli di Antonio Conte. La squadra Partenopea, a Manchester, sfiderà la squadra del Manchester City di Pep Guardiola. Il più atteso della partita è sicuramente Kevin De Bruyne. Per il centrocampista, che ha iniziato al meglio il campionato italiano, sarà una partita molto speciale. Ha indossato la maglia del Manchester City per dieci anni e oggi torna da rivale. Entrambe le squadre vogliono iniziare la prima di Champions League con una vittoria per questo motivo gli allenatori hanno scelto la miglior formazione. 🔗 Leggi su Sportface.it