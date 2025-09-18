Champions League emozione e applausi per Kevin De Bruyne nel ritorno a Manchester
Kevin De Bruyne, emozioni e applausi nel ritorno a Manchester per la Champions League: tutti i dettagli La serata di Champions League tra Manchester City e Napoli ha regalato emozioni non solo per il valore della sfida, ma anche per il ritorno all’Etihad Stadium di Kevin De Bruyne, centrocampista belga classe 1991, considerato uno dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: champions - league
Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X
PIO ESPOSITO DEBUTTA IN CHAMPIONS LEAGUE Il baby fenomeno dell'Inter esordirà nella competizione delle stelle al fianco di Thuram Chivu da fiducia al classe 2005: RIUSCIRÀ A SEGNARE? #AjaxInter #PioEsposito #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
Italiano provato dalle emozioni di Bologna-Borussia: Ripenso a quando vi vedevo sul divano; Francesco De Gregori, che incanto: una valanga di emozioni allo Sferisterio; Inter-Monaco 3-0, tripletta di Lautaro Martinez: Inter agli ottavi di Champions League.
Champions: Luiz Junior da horror e il Tottenham ringrazia, l’Arsenal vince ma che paura per Gyokeres, impresa Qarabaq - Champions League: Luiz Junior da horror col Villareal e il Tottenham ringrazia, l’Arsenal vince ma che paura per Gyokeres, impresa Qarabaq ... Da sport.virgilio.it
Mourinho in tribuna per Porto-Nacional, i tifosi lo accolgono alla grande e lui si commuove - Mourinho è libero dopo l'esonero del Fenerbahce e ha deciso di andare a vedere una partita del Porto che lo ha accolto alla grandissima ... Scrive fcinter1908.it