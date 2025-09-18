Champions League crolla il Napoli in 10 uomini contro il City | tutti i risultati della giornata
Champions League, crolla il Napoli in 10 uomini contro il City: tutti i risultati delle partite andate in scena nella giornata di oggi. Il primo turno della League Phase della Champions League 202526 si è ufficialmente concluso oggi, con il termine delle partite odierne. Dopo il trionfo dell’ Inter contro l’Ajax (0-2) ieri sera, è stato il turno del Napoli di Antonio Conte, impegnato in una difficile trasferta contro il Manchester City. La partita ha subito preso una piega sfavorevole per gli azzurri, con l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 20?. Nonostante gli sforzi dei partenopei, i Citizens, guidati da Pep Guardiola, sono riusciti a ottenere la vittoria con un 2-0 firmato Erling Haaland (56’) e Jérémy Doku (65’). 🔗 Leggi su Internews24.com
