Champions League Ajax-Inter 0-2 e Psg-Atalanta 4-0 – Rivivi le partite

Seriea24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mercoledì a due facce per le squadre italiane in Champions League. Oggi, 17 settembre, l’Inter ha battuto 2-0 l’Ajax all’Amsterdam Arena, grazie alla doppietta di Thuram. Serata da dimenticare per l’Atalanta e Ivan Juric, all’esordio da allenatore nella massima competizione europea. Al Parco dei Principi, i bergamaschi cadono 4-0 sotto i colpi del Psg campione d’Europa. Segnano Marquinhos, Barcola, Nuno Gomes e Goncalo Ramos in pieno recupero.   Buona la prima per l’Inter versione Champions League. Il debutto europeo di Cristian Chivu in panchina, contro l’Ajax, si trasforma in una prova di forza. 🔗 Leggi su Seriea24.it

champions league ajax inter 0 2 e psg atalanta 4 0 8211 rivivi le partite

© Seriea24.it - Champions League, Ajax-Inter 0-2 e Psg-Atalanta 4-0 – Rivivi le partite

In questa notizia si parla di: champions - league

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Ajax-Inter su Prime Video: la Champions oggi in diretta da Amsterdam; Gli highlights di Ajax-Inter 0-2; Via alla Champions League nerazzurra: tutto su Ajax-Inter.

champions league ajax interL'Inter batte l'Ajax in Champions: la doppietta di Thuram e tutti gli highlights - Esordio positivo per la squadra di Chivu ad Amsterdam per il girone unico di Champions League ... Secondo video.corriere.it

champions league ajax interChampions League: l’Inter supera l’Ajax con doppio Thuram, l’Atalanta crolla a Parigi - L'Inter si ritrova ad Amsterdam con super Thuram autore di una doppietta, l'Atalanta sprofonda a Parigi al cospetto dei campioni in carica in una partita dal ... Da lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Ajax Inter