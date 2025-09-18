Champions League Ajax-Inter 0-2 e Psg-Atalanta 4-0 – Rivivi le partite
(Adnkronos) – Mercoledì a due facce per le squadre italiane in Champions League. Oggi, 17 settembre, l’Inter ha battuto 2-0 l’Ajax all’Amsterdam Arena, grazie alla doppietta di Thuram. Serata da dimenticare per l’Atalanta e Ivan Juric, all’esordio da allenatore nella massima competizione europea. Al Parco dei Principi, i bergamaschi cadono 4-0 sotto i colpi del Psg campione d’Europa. Segnano Marquinhos, Barcola, Nuno Gomes e Goncalo Ramos in pieno recupero. Buona la prima per l’Inter versione Champions League. Il debutto europeo di Cristian Chivu in panchina, contro l’Ajax, si trasforma in una prova di forza. 🔗 Leggi su Seriea24.it
