Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, l’ Inter reagisce con carattere e porta a casa una vittoria pesantissima contro l’ Ajax. Alla Johan Cruijff Arena, la doppietta di Marcus Thuram ad Amsterdam regala a Chivu i primi tre punti europei e soprattutto ridà fiducia ad un gruppo che aveva bisogno di risposte immediate. Non è bastato un raggio di sole per cancellare tutte le nubi sopra Appiano, ma la sensazione è che il cammino di Champions possa segnare la svolta. Thuram, leader e trascinatore. In questo momento Marcus Thuram è l’uomo in più dell’Inter. Due gol, migliore in campo e un rendimento che non si era mai visto da quando veste la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Champions League, Ajax-Inter 0-2: 5 segnali positivi che i nerazzurri portano a casa da Amsterdam

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

