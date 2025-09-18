Champions il Napoli sconfitto dal Manchester City ma esce a testa alta

MANCHESTER (REGNO UNITO) 18 SETTEMBRE 2025 – Debutto amaro per il Napoli in Champions League, battuto 2-0 all’Etihad Stadium dal Manchester City. La partita si è complicata per gli azzurri già al 21’, quando il capitano Giovanni Di Lorenzo è stato espulso per atterramento. Con la squadra ridotta in dieci uomini, il tecnico Antonio Conte ha ridisegnato l’assetto sostituendo De Bruyne con Olivera e, successivamente, Politano con Juan Jesus, ma i cambi non sono bastati a fermare la manovra dei campioni d’Europa. Al 56’ è arrivato il vantaggio dei padroni di casa: Foden serve Haaland che insacca alle spalle di Meret. 🔗 Leggi su Primacampania.it

