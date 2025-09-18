Champions il Manchester City è di un altro pianeta | Haaland e Doku stendono un Napoli in dieci per oltre 70' rosso a Di Lorenzo

Champions amara per il Napoli che si arrende all’Etihad: il Manchester City batte gli azzurri 2-0, grazie ai gol di Erling Haaland (56?) e Jeremy Doku (66?), in una partita che il Napoli ha provato a resistere fino all’ultimo, ma che alla lunga è apparsa fuori dalla sua portata. Il primo tempo: resistenza e nervi tesi Fino al cambio di campo, il Napoli aveva mostrato cuore e organizzazione:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions, il Manchester City è di un altro pianeta: Haaland e Doku stendono un Napoli in dieci per oltre 70' (rosso a Di Lorenzo)

In questa notizia si parla di: champions - manchester

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sorteggi Champions League 2025/26, il Napoli sfiderà il Chelsea e il Manchester City

Champions League, il Napoli in dieci cede al Manchester City Leggi qui ? https://www.sportcampania.it/champions-league-il-napoli-in-dieci-cede-al-manchester-city/ - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, Manchester City-Napoli 2-0 Rete di Haaland al 56' di testa su assist di Foden e raddoppio di Doku al 65' Al 21' - X Vai su X

Manchester City Napoli 2-0 Guardiola batte Conte | ecco come è andata la sfida di Champions; Manchester City-Napoli Guardiola | Era fondamentale restare lucidi è semrpe dura affrontare squadre come il Napoli; Manchester City-Napoli | rosso a Di Lorenzo ora è assedio inglese Milinkovic para su Foden Live 0-0.

Manchester City-Napoli 2-0, azzurri ko in Champions League - Rivivi la partita - 0 oggi, giovedì 18 settembre, dal Manchester City all'Etihad Stadium nella prima giornata della massima ... msn.com scrive

Manchester City-Napoli 2-0, risultato finale della partita di Champions: gol di Haaland e Doku, gli highlights - 0: il risultato finale, gol di Haaland e Doku. Da fanpage.it