Champions fatale | doppio infortunio e squadra in emergenza contro la Juve
Momento difficile e pesante sconfitta in coppa: si allunga la lista degli indisponibili per i prossimi impegni in campionato Batosta per l’ Atalanta nella tana dei campioni d’Europa del Paris Saint-Germain. Niente da fare per la squadra di Juric, travolta per 4-0 al ‘Parco dei Principi’ dai parigini di Luis Enrique. Champions League: doppia tegola per l’Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it Kvaratskhelia recupera e mette a ferro e fuoco la difesa orobica, al quale non bastano i salvataggi di Carnesecchi. Anche il portiere della Nazionale deve arrendersi alla supremazia del PSG, a segno anche con Nuno Mendes, Gonzalo Ramos e capitan Marquinhos nel poker rifilato alla ‘Dea’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: champions - fatale
Mourinho esonerato dal Fenerbahce: fatale la sconfitta ai playoff di Champions
Fatale l'eliminazione in Champions: Mourinho esonerato dal Fenerbahce
L'eliminazione dalla Champions è stata fatale per Mourinho La news https://flashsco.re/2p8kz6s7 - X Vai su X
Fenerbahce, salta Mourinho: fatale la mancata qualificazione in Champions. Giusto separarsi dallo Special One? José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. All’indomani dell’eliminazione dai preliminari di Champions League (ko contro il Ben - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio grave per Bentancur, rottura del crociato sinistro: niente Milan e stagione finita; Juve-Borussia, scatta l’allarme: doppia assenza pesante; Resta incastrato in un macchinario per la raccolta del granturco: muore 59enne a Treviolo.
Doppio infortunio per la Francia: Doué e Dembélé out, salteranno Paris Saint-Germain-Atalanta - I problemi arrivano dopo la vittoria dei Bleus sull'Ucraina all'esordio nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si legge su msn.com