Momento difficile e pesante sconfitta in coppa: si allunga la lista degli indisponibili per i prossimi impegni in campionato Batosta per l’ Atalanta nella tana dei campioni d’Europa del Paris Saint-Germain. Niente da fare per la squadra di Juric, travolta per 4-0 al ‘Parco dei Principi’ dai parigini di Luis Enrique. Champions League: doppia tegola per l’Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it Kvaratskhelia recupera e mette a ferro e fuoco la difesa orobica, al quale non bastano i salvataggi di Carnesecchi. Anche il portiere della Nazionale deve arrendersi alla supremazia del PSG, a segno anche con Nuno Mendes, Gonzalo Ramos e capitan Marquinhos nel poker rifilato alla ‘Dea’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Champions fatale: doppio infortunio e squadra in emergenza contro la Juve