Champions a Napoli | boom turismo del tifo Fino a 40mila nei match-day
Effetto Champions a Napoli, attesi oltre 40mila turisti. La musica della Champions League non risuona solo al Maradona, ma anche nelle casse di alberghi, ristoranti e negozi. L’effetto del Napoli di Antonio Conte, arricchito da stelle come De Bruyne e McTominay, si preannuncia devastante quanto e più di quello dello scudetto di Spalletti. A poche ore dall’esordio europeo, le stime sul turismo calcistico sono già da record. De Bruyne e McTominay, la nuova coppia d’oro del Napoli La Stima: 40mila Arrivi per le Gare in Casa. A quantificare il fenomeno è la Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo). 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Champions League: Ajax-Inter 0-1e Paris SG-Atalanta 2-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggior
#Conte verso il ritorno in Champions col #Napoli "Umiltà e Scudetto sulla maglia dopo un'annata straordinaria"
