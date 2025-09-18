Cgil si mobilita per Gaza | sciopero a fine turno e presidio in via Trinchese

LECCE – Sciopero a fine turno e un presidio in via Trinchese per manifestare sostegno alla popolazione di Gaza: la Cgil Lecce si mobilita e lo fa con una manifestazione nei pressi del teatro Apollo.Braccia incrociate per quattro ore alla fine del turno per tutti i settori non regolamentati dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: cgil - mobilita

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

Patronato Inca Cgil a Bruxelles per parlare di mobilità internazionale e diritti sociali

Mobilità e trasporti, Cgil e Filt Salerno: “Grazie a chi garantisce il sistema nel primo weekend di esodo estivo”

LA CGIL SI MOBILITA PER GAZA Il 19 settembre sciopero e manifestazioni in tutta Italia. - facebook.com Vai su Facebook

CGIL: venerdì 19 settembre anche Rimini si mobilita per Gaza - X Vai su X

Cgil si mobilita per Gaza: sciopero a fine turno e presidio in via Trinchese; La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22; Gaza: Cgil, 19 settembre scioperi e mobilitazioni in tutta Italia.

La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22 - Palestina (Italia) In Toscana venerdì sarà sciopero generale di otto ore, nelle altre regioni gli stop saranno minimo di due ore a fine turno, con Fiom e Filcams che ne hanno decise quattro, affiancat ... Si legge su ilmanifesto.it

Gaza, domani sciopero generale Cgil in Toscana - Sarà sciopero generale per l'intero turno di lavoro, con le esenzioni di legge e 3 sa ... Scrive lanazione.it