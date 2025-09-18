Cgil Calabria indice scioperi e mobilitazioni per Gaza | ecco il presidio a Reggio Calabria
In seguito alle tragiche notizie che arrivano da Gaza rispetto all’invasione dei territori palestinesi e i continui attacchi israeliani in Cisgiordania, la Cgil Calabria condividendo l’urgenza di una risposta radicata e diffusa del mondo del lavoro, indice per venerdì 19 settembre due ore di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Filt Cgil, il 19 sciopero 24 ore al porto di Gioia Tauro per Gaza - Cgil Calabria ha proclamato, per il 19 ottobre, uno sciopero di 24 ore dei portuali di Gioia Tauro. Lo riporta msn.com