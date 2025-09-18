Cerviaman in 18 a Ironman Oggi sfilata con la bandiera locale
Sono diciotto i Cerviaman che parteciperanno ad Ironman Italy, 8 dei quali gareggeranno nella 'lunga distanza' di sabato. Oggi quando i Cerviaman parteciperanno alla Parata delle Nazioni - sfilando con la bandiera della città consegnata dal sindaco Mattia Missiroli. La squadra cervese è composta da: Bianca Maria Bertini (51.50), Micaela Bertozzi (51.50), Davide Brighi (Full), Nicolò Buccella (70.3), Francesco Celli (70.30), Giorgio Corsini (IronMan 70.3), Marco Epi (51.50), Francesca Gobbi (70.3), Erio Goffi (Full), Gianluca Lanucara (70.30), Marcello Morini (Full), Andrea Pagan (Full), Sabino Panarella (Full), Omar Quadrelli (70.
