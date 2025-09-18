Cerealia Festival 15 edizione

Romatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapori e Saperi del Mediterraneo: per un cibo sostenibile tra tradizione, innovazione e inclusioneDedica internazionale a “La cooperazione e lo scambio culturale tra Italia, Africa Mediterranea e Medio Oriente”.Dal 20 settembre al 31 ottobre 2025 si svolgerà la 15° edizione del festival. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cerealia - festival

La XV Edizione di Cerealia a San Martino delle Scale: “Il Pane tra arte e spiritualità”; A Gandino torna la festa del Mais Spinato tra gusto, tradizione e cultura; Festa del Pane Casareccio di Genzano Edizione 2025 a Genzano di Roma e dintorni.

Cerca Video su questo argomento: Cerealia Festival 15 Edizione