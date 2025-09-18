Cercasi parrucchiere gay post rimosso dopo accuse di sessismo

Imolaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Cerchiamo parrucchiere uomo gay'', è l'annuncio comparso nei giorni scorsi sul gruppo Facebook dedicato a Montesilvano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

cercasi parrucchiere gay post rimosso dopo accuse di sessismo

© Imolaoggi.it - “Cercasi parrucchiere gay”, post rimosso dopo accuse di sessismo

In questa notizia si parla di: cercasi - parrucchiere

'Cercasi parrucchiere, ma solo gay',polemica per post in Abruzzo; Annuncio di lavoro per “parrucchiere gay” a Montesilvano: scoppia la polemica sul web.

cercasi parrucchiere gay post'Cercasi parrucchiere, ma solo gay',polemica per post in Abruzzo - "Cerchiamo parrucchiere uomo gay con partita Iva": è questo l'annuncio comparso nei giorni scorsi sul gruppo Facebook dedicato a Montesilvano, centro del Pescarese, dove un nuovo salone è alla ricerca ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cercasi Parrucchiere Gay Post