Cercasi parrucchiere che sappia realizzare meches permanenti e taglio per uomo e donna | come candidarsi

Chietitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro per l'impiego di Chieti ricerca, per salone di parrucchieri, un parrucchierea che sappia realizzare meches, permanenti e taglio per uomo e donna.Preferibile che la risorsa abbia maturato esperienza nella mansione ed è indispensabile che sappia usare le varie attrezzature da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

