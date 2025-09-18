Cercasi parrucchiere che sappia realizzare meches permanenti e taglio per uomo e donna | come candidarsi

Il Centro per l'impiego di Chieti ricerca, per salone di parrucchieri, un parrucchierea che sappia realizzare meches, permanenti e taglio per uomo e donna.Preferibile che la risorsa abbia maturato esperienza nella mansione ed è indispensabile che sappia usare le varie attrezzature da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it