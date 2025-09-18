Cercasi insegnante di scuola dell' infanzia in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria

Il Centro per l'impiego, per una scuola paritaria di Chieti, cerca un insegnante di scuola dell'infanzia che sappia pianificare e realizzare attività educative e ludiche per promuovere lo sviluppo cognitivo, relazionale e motorio, stimolando autonomia e curiosità.Si richiede il possesso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

