Cercasi insegnante di scuola dell' infanzia in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria
Il Centro per l'impiego, per una scuola paritaria di Chieti, cerca un insegnante di scuola dell'infanzia che sappia pianificare e realizzare attività educative e ludiche per promuovere lo sviluppo cognitivo, relazionale e motorio, stimolando autonomia e curiosità.Si richiede il possesso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: cercasi - insegnante
Cercasi urgentemente "insegnante che viene a casa, deve insegnare a scrivere il corsivo e se ha da fare qualche compitino casomai anche quello se c'è tempo. Competente con lunga esperienza. Mi trovo a Piediimonte di sessa aurunca. Cerco con urgenza e - facebook.com Vai su Facebook
Avviso per la ricerca di un insegnante di Scuola d’Infanzia mediante mobilità esterna; Lavoro a San Francisco per Dirigente scolastico prima infanzia presso La Scuola International School; Interdizione al lavoro in gravidanza, docenti e ATA: nuove regole dell'Ispettorato del Lavoro, cosa cambia. NOTA.
Concorso 17 posti insegnante scuola infanzia, come fare domanda, scadenza 16/05 - 2016 i tre bandi di concorso per il reclutamento di un numero complessivo ... Da it.blastingnews.com
Scuola dell’infanzia Un elenco per le supplenze - Il Comune di Siena pubblica un avviso per la creazione di un elenco di persone disponibili a un'assunzione a tempo determinato nel profilo di Istruttore insegnante scuola infanzia. Scrive lanazione.it