C'era un piano B per assassinare Alessandro Venier | Mailyn voleva coinvolgere il fratello 20enne in Colombia

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorena Venier e la nuora Mailyn Castro Monsalvo avrebbero avuto un "piano B" per l'omicidio di Alessandro Venier, l'uomo poi assassinato e fatto a pezzi a Gemona. Inizialmente, infatti, secondo quanto raccontato dalla madre, Castro Monsalvo aveva proposto di coinvolgere suo fratello in Colombia per farlo assassinare una volta arrivato. "Non volevo coinvolgere un ragazzo di 20 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

