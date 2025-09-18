Tempo di lettura: 2 minuti IL Direttore Generale dell’A.S.L. di Avellino la Dottoressa Maria Concetta Conte ha ricevuto nel suo ufficio in Via Degli Imbimbo il Presidente Regionale del M.I.D. (Movimento Italiano Disabili) Giovanni Esposito. Un appuntamento proprio richiesto dallo stesso Esposito del M.I.D. dove la Manager dell’A.S.L. Conte ha illustrato le prossime tappe per giungere all’apertura e attivazione del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni. Conte ha ribadito in apertura dell’incontro la forte sinergia e la proficua collaborazione con il Comune di Avellino e in particolare con la Commissaria Prefettizia Prefetto Giuliana Perrotta, l’A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centro autismo, le garanzie del manager Asl Conte al Mid