Centrale nucleare Krško 2 | dalla Slovenia proposta al ribasso per la Croazia
La Slovenia propone ufficialmente alla Croazia un accordo per la costruzione della nuova centrale nucleare Krško 2, ma le condizioni sarebbero meno favorevoli rispetto all'attuale accordo sulla centrale nucleare di Krško. Come riporta Novi List, alla Croazia verrebbe riconosciuto il 25 per cento. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Rogo alla centrale nucleare russa Kursk
Iran, attacco Usa a centrale nucleare Fordow un piano di oltre 15 anni, capo di stato maggiore Caine: “Agenti lo sognavano pure di notte”
Iran, capo di Stato maggiore Usa Caine su attacco a centrale nucleare Isfahan: “Non abbiamo utilizzato bombe bunker buster, troppo profondo"
