Centra un cervo nella notte ad Azzano | danni ingenti alla vettura

Poteva finire molto peggio a un automobilista che, nella notte di mercoledì 17 settembre, ha investito un cervo in via Bosco Mantova. Il fatto è successo nella frazione di Fagnigola. L'uomo, fortunatamente, è rimasto illeso a seguito dell'urto con l'animale. Danni ingenti invece per la sua auto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

