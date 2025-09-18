Cena vs Lesnar | capitolo finale
Siamo forse ormai giunti al capitolo finale tra Cena e Lesnar. Scrivo “forse” perché per certi versi Brock sarebbe l’avversario ideale con cui chiudere la carriera di John, per cui non posso escludere eventuali rematch a seguito di Wrestlepalooza. Non credo che accadrà, ma certo The Beast è uno degli avversari che più ha messo in difficoltà l’ex volto della WWE. I precedenti tra i due sono stati infatti quasi sempre a favore di Lesnar: su sei confronti singoli, Brock ne ha vinti quattro, Cena due. Ma di quelli vinti da John, uno è avvenuto grazie a un colpo di catena (dettaglio importante per un lottatore come lui che da main eventer ha battuto in modo pulito praticamente ogni rivale), l’altro solo per squalifica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
